ضبط 15 شخصًا من جنسيات عدة خلال إحباط شحنة مخدرات ضخمة للسعودية

الرياض - محمد عبدالله - أكد وزير الداخلية النمساوي، كارل نهامر، أن شحنة من «الكبتاجون» اللبناني، تبلغ 30 طنًا، كان في طريقها للمملكة العربية السعودية؛ حيث تم ضبطها والقبض على 15 شخصًا من جنسيات مختلفة، مشيرًا إلى أنها الأكبر من نوعها.

وقال وزير الداخلية النمساوي في تصريحات نقلتها الإخبارية: «الشرطة النمساوية أكدت ضبط 30 طنًا من المخدرات باتجاه المملكة، وضبط 15 شخصًا من جنسيات مختلفة».

وأضاف: « من بين المقبوض عليهم في النمسا جنسيات من تركيا وألمانيا»؛ حيث وصف العملية بأنها الأكبر من نوعها.

وكانت الجمارك السعودية في ميناء جدة قد تمكنت، في أبريل الماضي، من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بلغت أكثر (5.3) ملايين حبة، كانت مُخبأة في شحنة رمان، وعلى إثر ذلك أعلنت السعودية حظر استيراد الفواكه والخضراوات من لبنان.

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