عضو بالشورى يطالب بزيادة المنافذ الجوية المحيطة بالحرمين

الرياض - محمد عبدالله - أكد عضو مجلس الشورى الدكتور مصلح الحارثي أهمية زيادة المنافذ الجوية المحيطة بالحرمين الشريفين لحاملي تأشيرة الحج والعمرة مطالبًا إلى أن يكون مطار الطائف منفذًا جويًا إضافيًا.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية الثالثة والثلاثين للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي المنعقدة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السُّلمي.

كما طالب عضو الشورى الدكتورة أميرة البلوي وزارة الحج والعمرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع تنظيم للبرامج التدريبية المتطورة لمقدمي الخدمة المباشرة للحجاج والمعتمرين التي تؤهلهم للعمل بموسمي الحج والعمرة بكفاءة وجودة عالية.