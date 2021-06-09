أمير القصيم يفتتح فرع الأحوال المدنية بـ«الأسياح‬»

الرياض - محمد عبدالله - افتتح الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم فرع الأحوال المدنية في محافظة الأسياح، وذلك خلال الزيارة التي قام بها مساء أمس الثلاثاء للمحافظة.

وشاهد الخدمات التي يقدمها فرع الأحوال المدنية، ومراحل استخراج الهوية الوطنية، وما تم تجهيزه من إمكانات تقنية حديثة.

وبارك أمير القصيم افتتاح المبنى الذي يسهل على المواطنين الحصول على الخدمات دون الحاجة إلى العناء خارج المحافظة لإتمامها، مؤكدًا حرص وكالة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية على خدمة المواطنين وتسهيل جميع إجراءاتهم بكل مكان من أرجاء المملكة.

رافق وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومحافظ الأسياح عبدالعزيز الحديثي، وأمين مجلس منطقة القصيم عسم الرمضي.