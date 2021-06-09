الأرصاد: طقس شديد الحرارة على الشرقية والرياض حتى منتصف الأسبوع

الرياض - محمد عبدالله - أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، أنه وفقًا للتوقعات، اعتبارًا من يوم غد الخميس تنشط الرياح المثيرة للغبار خلال النهار مع استمرار الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وشرق منطقة الرياض حتى منتصف الأسبوع المقبل.

وقالت المركز عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «اعتبارًا من يوم غد الخميس تنشط الرياح المثيرة للغبار (رياح الشمال) بمشيئة الله خلال النهار على المنطقة الشرقية وشرق منطقة الرياض».

ونوه المركز إلى أن التوقعات تشير إلى استمرار الطقس شديد الحرارة على تلك المناطق وتستمر منتصف الأسبوع القادم».

وكان المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، سماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة ،مكة المكرمة ،المدينة المنورة ،الرياض).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية الى غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل الى مترين ونصف المتر على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج.

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