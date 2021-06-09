«حقوق الإنسان»: 5 خطوات للاستفادة من خدمة طلب مشورة أو دعم

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت هيئة حقوق الإنسان طبيعة الخدمة المقدمة منها تحت مسمى "طلب مشورة أو دعم"، حيث تقوم بتوفير خدمة ذات طبيعة إرشادية للدعم والمشورة في ضوء المعلومات المقدمة بالطلب.

وشرحت الهيئة من خلال صورة معلوماتية "إنفوجراف" شاركتها، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع "تويتر"، الخدمة التي خصصتها الهيئة لتسهيل حصول الأفراد على التوجيه المناسب في مسائل حقوق الإنسان المختلفة.

وبينت حقوق الإنسان أن خدمة طلب المشورة أو الدعم ليست بديلة عن أي إجراءات قانونية يتوجب على صاحب العلاقة اتخاذها أو اللجوء للجهات المختصة بمعالجتها أو الاستعانة بالمتخصصين في تقديمها.

وأوضحت هيئة حقوق الإنسان أن الخدمة ذات طبيعة إرشادية وتقدم بشكل مجاني من قبل فرق الهيئة المتخصصة أو فرق الدعم المتعاونة معها من الأفراد والكيانات المهتمة بتقديم الدعم والمشورة في قضايا حقوق الإنسان.

وتابعت الهيئة أن الاستفادة من هذه الخدمة يتطلّب قبول المرسل بإحالة طلبه إلى الممارسين المعنيين بتقديم هذه الخدمة، وتأكيد علمه بعدم ارتباطها بأي مسؤولية قانونية على الهيئة، وأن مواصلة الاستفادة من الخدمة تأكيد على علمه بذلك وموافقته عليه، حيث إن رسالة الهيئة حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في جميع المجالات وفقًا للمعايير الدولية، ونشر الوعي بها.

حقوق الإنسان توضح إجراءات الحصول على الخدمة

وحددت هيئة حقوق الإنسان، اجراءات الاستفادة من خدمة طلب المشورة أو الدعم، والتي تتمثل في استلام الطلب والتحقق من استكمال المعلومات والبيانات الضرورية لمعالجة الطلب ثم تقوم بتحويلها للباحث المختص للدراسة، وأخيرًا تقوم بتبليغ المتقدم بنتيجة طلبه.

وقالت الهيئة إن متطلبات الحصول على الخدمة والاستفادة منها تتلخص في الأتي:

- يتم تقديم طلب الحصول على المشورة عن طريق قنوات الوصول المختلفة.

- أن يكون موضوع الطلب يتعلق بمسائل حقوق الإنسان.

- إدخال بيانات وتفاصيل الطلب كاملة وصحيحة.

- إرسال الطلب واستلام الرقم المرسل برسالة نصية لمتابعة حالة الطلب.

- لن تستكمل إجراءات معالجة الطلب في حالة عدم اكتمال البيانات.

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