نجاح العازمي مديرا لمستشفى القريات العام

كلف مدير عام الشؤون الصحية بالجوف مدير صحة القريات المكلف فارس مخيلف الرويلي وعلى إثر قرارات إعفاء وزير الصحة الأخيرة لعدد من القيادات بصحة القريات الأخصائية نجاح فلاح العازمي مديراً لمستشفى القريات العام.
وكان وزير الصحة قد أعفى يوم أمس وبالتنسيق مع سمو أمير منطقة الجوف مدير صحة القريات ومدير مستشفى القريات بعد ملاحظات عدة شملت ضعفاً إدارياً وعدداً من الشكاوى وقضايا الأخطاء الطبية كان آخرها قضية فتاة القريات وجنينها أثير الرويلي.
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