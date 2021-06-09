خلال جلسته اليوم.. مجلس الشورى السعودي يطالب بدراسة السماح بتملك الأجانب للعقار في المملكة

محمد الفلاح - الأربعاء 9 يونيو 2021

طالب مجلس الشورى السعودي خلال جلسته اليوم الأربعاء بدراسة السماح بتملك الأجانب للعقار في المملكة.



ودعا مجلس الشوري ، خلال جلسته اليوم حسبما أفادت صحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم ، الهيئة العامة للعقار إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع ضوابط واضحة لتشجيع الاستثمار الأجنبي للعقار توضح قواعده وأبعاده ومنطلقات تطويره ومن ذلك دراسة السماح بتملك الأفراد الأجانب غير المقيمين للعقار في المملكة وفق ضوابط محددة.

كما طالب بإيجاد حوكمة واضحة للكيانات التي أنشأتها فيما يخص المعهد العقاري السعودي والمركز السعودي للتحكيم العقاري ومركز الأبحاث والدراسات بحيث تشتمل تلك الحوكمة على أساسات تشكيلها وهيكلتها ومهامها واتفاق ذلك مع المعايير الدولية وما يستلزم ذلك من مؤشرات قياس لأدائها.

وأكد المجلس على الهيئة بالعمل على تعزيز الدور الرقابي في جميع أعمالها بما يمكنها من متابعة الالتزام بالقواعد والمعايير التي وضعتها للأنشطة العقارية الموكلة لها وأن تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان الاستقرار العقاري والحد من المخاطر التي تطرأ على سوق العقار.