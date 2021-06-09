الشورى يطالب بدعم ميزانية هيئة العقار لاستكمال هياكلها ومشروعاتها

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الدمام - شريف احمد - • عضو بالشورى : أهمية زيادة المنافذ الجوية المحيطة بالحرمين لحاملي تأشيرة الحج والعمرة

طالب مجلس الشورى بدعم ميزانية الهيئة العامة للعقار بما يمكنها من القيام بمهامها واختصاصاتها الموكلة لها ، واستكمال هياكلها ومشروعاتها , واستقطاب الكوادر البشرية ، لتحقيق أهدافها وفقاً للاستراتيجية المعتمدة، كما طالب بأن تعمل الهيئة العامة للعقار على تعزيز الدور الرقابي في جميع أعمالها بما يمكنها من متابعة الالتزام بالقواعد والمعايير التي وضعتها للأنشطة العقارية الموكلة لها وأن تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان الاستقرار العقاري والحد من المخاطر التي تطرأ على سوق العقار .

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية الثالثة والثلاثين للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة الآن برئاسة نائب رئيس المجلس د. مشعل السُّلمي.

ووافق مجلس الشورى على مشروع بروتوكول بين حكومة المملكة ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) من أجل إنشاء مكتب إقليمي للمركز في المملكة.

وأكد عضو الشورى د. مصلح الحارثي على أهمية زيادة المنافذ الجوية المحيطة بالحرمين الشريفين لحاملي تأشيرة الحج والعمرة انطلاقًا من الخدمة العظيمة الحرمين الشريفين، مطالبًا إلى أن يكون مطار الطائف منفذًا جويًا إضافيًا.

ودعا دعا عضو الشورى منصور التركي وزارة الحج والعمرة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق مفهوم التفويج بالإدارة الشاملة لمنظومة الحج والعمرة، مؤكدًا أهمية إنشاء أكاديمية للتدريب على المهن المختلفة التي تتطلبها كافة الخدمات واعتبار الحصول على الشهادة شرط أساسي لمزاولة المهنة.