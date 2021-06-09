شكرا لمتابعة خبر عن "الذيابي" يوضح الفرق بين مصلحة معاشات التقاعد و"التأمينات" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للإدارة خليل الذيابي، الفرق بين مصلحة معاشات التقاعد، ومصلحة التأمينات الاجتماعية.

وقال الذيابي: "الآن وزارة الموارد البشرية تابعة للسلطة الأولى في الدولة، لها لوائح وتشريعات، وجميع الموظفين يتبعون لأنظمة واحدة".

وأضاف: "قديما كان عندنا نظامين هما نظام مصلحة معاشات التقاعد، ومصلحة التأمينات الاجتماعية، والفرق بينهما كبير من حيث اللوائح والتشريعات".

وتابع: "الآن النظام كفل للجميع حقوقهم في التوظيف، في السابق الجميع كان الكل يرغب في الوظيفة الحكومية، وهذا المفهوم يجب أن يتغير الآن".

واستكمل: "شؤون الموظفين في السابق كانت تهتم بالإجراءات الروتينة فقط، لكن حاليا الموارد البشرية تهتم في السياسات وتضع أهداف المنظمة نفسها، وتسعى لتحقيقها بما يقلص الفرق بين الوظيفة الحكومية والخاصة، لأن كل الوظائف الآن تحت مظلة واحدة هي وزارة الموارد البشرية".