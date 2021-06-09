فحوصات كورونا.. ضبط منشأة صحية تُشغِّل العمالة بموقف سيارات

الرياض - محمد عبدالله - أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سعد آل حماد، أنه تم ضبط منشأة صحية تشغل عمالتها داخل موقف سيارات؛ وذلك لإجراء فحوصات كورونا، مشيرًا إلى أنه تم ضبطها واتخذت الإجراءات النظامية ضدها.

وقال سعد آل حماد عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «فرق الرقابة الميدانية بمنطقة مكة المكرمة تباشر بلاغًا على إحدى المنشآت الصحية التي قامت بتشغيل عمالتها في بيئة عمل غير مناسبة داخل مواقف السيارات، لغرض إجراء فحص كورونا، حيث اتُخذت بحقها كل الإجراءات النظامية».

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