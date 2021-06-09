حريق جزئي بمركبة في محطة وقود بالقصيم.. والدفاع المدني يعلق

الرياض - محمد عبدالله - كشف الدفاع المدني بمنطقة القصيم تفاصيل حريق جزئي بمركبة في محطة وقود بعنيزة نتيجة إهمال قائدها الالتزام بتعليمات السلامة.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة القصيم العميد إبراهيم أبا الخيل، أن الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحريق جزئي لمركبة في إحدى محطات الوقود بمحافظة عنيزة، كان نتيجة إهمال قائد المركبة تعليمات السلامة، وذلك بقيامه بالتدخين أثناء تزويد مركبته بالوقود؛ ما نتج عنه نشوب حريق تمت السيطرة عليه دون وجود إصابات.

وأشار المتحدث الإعلامي إلى أنه اتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية مشددًا على أهمية التقيُّد بأنظمة وإجراءات السلامة العامة داخل محطات الوقود.