شكرا لقرائتكم خبر عن 50 يوما تفصل المملكة عن الوصول للمناعة المجتمعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة الصحة، عن اكتمال تطعيم 70% ممن بلغ 18 عاما أو أكبر بجرعة واحدة على الأقل، بنهاية يوليو، مشيرة إلى أنها تسعى للوصول إلى المناعة المجتمعية اللازمة للخروج من الجائحة بأسرع وقت ممكن.

الإمدادات العالمية

وأوضح وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية د. عبدالله عسيري أن تطعيم المستهدفين بجرعة واحدة، يأتي بسبب عدم استقرار الإمدادات العالمية من اللقاحات، مشددا على سعي المملكة إلى الوصول إلى المناعة المجتمعية وفق الخطط الموضوعة لتحصين المجتمع مع توفير الحماية القصوى للفئات عالية الخطورة.

الجرعة الثانية

وأشار إلى جدولة الجرعة الثانية خلال 3 أشهر من الجرعة الأولى للفئات عالية الخطورة وتشمل حاليا من بلغ 60 سنة وأكبر، ومرضى السمنة المفرطة، وزراعة الأعضاء، والسرطان النشط والفشل الكلوي، وتضاف لهم فئات أخرى تباعا حسب التقييم.

مستجدات الفيروس

إلى ذلك، سجلت وزارة الصحة، أمس، 1161 حالة مؤكدة بفيروس كورونا، وتعافي 1216 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 9376 حالة منها 1579 «حرجة». وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 458707 حالات وبلغ عدد حالات التعافي 441860 حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل 15 حالة ليصل الإجمالي إلى 7471 حالة، إضافة إلى إجراء 86073 فحصا مخبريا.

إجراءات الوقاية

وحثت الصحة الجميع على المبادرة بالتسجيل في تطبيق «صحتي» للحصول على لقاح كورونا حفاظا على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، مشددة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا. ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

توفير الحماية القصوى للفئات عالية الخطورة