شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء: «مبادرة الرياض» تعزز التعاون الدولي لمكافحة الفساد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مجلس الوزراء أن تدشين «مبادرة الرياض» الرامية لتأسيس شبكة عمليات عالمية لتبادل المعلومات بين أجهزة مكافحة الفساد حول العالم، والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الاستثنائية الأولى، استمرارا للدور الريادي للمملكة وجهودها خلال رئاستها لدول مجموعة العشرين «2020»، في تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الفساد وحصره في أضيق نطاق، وتحقيق تنمية مستدامة بالمنطقة والعالم في بيئات تتسم بالنزاهة والشفافية.

ودعا المجلس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الـوزراء، حفظه الله، خلال جلسته أمس، عبر الاتصال المرئي، المجتمع الدولي إلى المشاركة الفاعلة في تأسيس الشبكة، وتقديم الدعم اللازم لإنجاح هذه المبادرة ومتابعة تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة.

وأقر مجلس الوزراء استحداث وكالة باسم «وكالة الخدمات اللوجستية»، ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة النقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم «271» وتاريخ 23 / 5 / 1440هـ. فيما اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

استمرار التقيد بالإجراءات الاحترازية

تابع مجلس الوزراء مستجدات جائحة كورونا محلياً وعالمياً، وأبرز إحصاءات الفيروس والمؤشرات ذات الصلة، مجدداً التأكيد على ضرورة استمرار التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار الفيروس، وللحفاظ على صحة جميع أفراد المجتمع.

تفاهم إسلامي مع مالي

وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة ووزارة الشؤون الدينية والعبادة في جمهورية مالي في مجال الشؤون الإسلامية.

إسهامات متواصلة لمعالجة الأزمات العالمية

استعرض مجلس الوزراء جملة من الموضوعات ومجريات الأحداث وتطوراتها على الساحتين الإقليمية والدولية، وما توليه المملكة من جهود متواصلة، وتبذله من مساعٍ للإسهام في الحلول ومعالجة الأزمات في المنطقة والعالم، وكذلك مشاركاتها في عدد من الاجتماعات والمؤتمرات والمنتديات الدولية خلال الأيام الماضية لتعزيز آفاق التعاون الدولي في مختلف المجالات.

رفع تنافسية تحفيز الأعمال

أوضح وزير الإعلام المكلف د. ماجد القصبي، أن مجلس الوزراء تطرق إلى المكانة التي تحظى بها المملكة بين دول العالم، وحصولها على مراتب ريادية ومتقدمة في المؤشرات والتقارير الدولية، ما يعكس تصميم الدولة - رعاها الله - بكامل أجهزتها ومؤسساتها على المضي قدما في تحقيق المزيد من الإنجازات عبر برامج «رؤية 2030» ؛ لرفع تنافسية المملكة للوصول بها إلى مصاف الدول العشر الأكثر تحفيزاً للأعمال في العالم، وذلك بمناسبة تحقيق المملكة المركز الأول عالمياً في «استجابة الحكومة لجائحة كورونا»، و«استجابة رواد الأعمال لجائحة كورونا» والمركز السابع على مستوى العالم في مؤشر حالة ريادة الأعمال.

تطوير التنسيق السعودي الكويتي

استعرض مجلس الوزراء، نتائج الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الكويتي، وما اشتمل عليه من اتفاق وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم؛ لتطوير العلاقات بين البلدين وتنويعها، والسعي الدؤوب لتكريس التعاون في شتى المجالات ذات المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة، ورفع مستوى التنسيق، والتشاور القائم، سواء على المستوى الثنائي أو المتعدد الأطراف تجاه مجمل القضايا التي تهم الجانبين في المنطقة والعالم، ولتعميق ما يربطهما من قواسم مشتركة.

تباحث دبلوماسي مع بولندا وأوكرانيا

فوض مجلس الوزراء وزير الخارجية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانبين البولندي والأوكراني في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم بين حكومة المملكة وحكومتي جمهورية بولندا، وجمهورية أوكرانيا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة الأجل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة لمواطني البلدين، والتوقيع عليهما، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين، لاستكمال الإجراءات النظامية.

استثناء بنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه

وافق مجلس الوزراء على استثناء الجهات الحكومية، التي تستأجر المباني المقامة على المشاريع الاستثمارية التي تتعاقد في شأنها الهيئة العامة لعقارات الدولة مع المستثمرين على أراضٍ حكومية، من حكم المادة «السابعة» من نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 61 ) وتاريخ 18 / 9 / 1427هـ.

برنامج وطني للربط الجوي

أقر مجلس الوزراء تحويل مبادرة تأسيس صندوق لتطوير الربط الجوي ـ الواردة ضمن الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم «82» وتاريخ 25 / 1 / 1441هـ ـ إلى برنامج وطني للربط الجوي، والموافقة على الترتيبات التنظيمية للبرنامج.

تباحث بشأن «مبادرة المجتمع السياحي»

فوض مجلس الوزراء وزير السياحة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع كل من البنك الدولي ومنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن «مبادرة المجتمع السياحي» بين حكومة المملكة ممثلة في وزارة السياحة ومنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية «البنك الدولي»، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال ما يلزم في شأنها.

تعيين بـ«الخطوط الجوية»

وافق مجلس الوزراء على تعيين أحمد بن عبدالعزيز الحقباني، عضواً في مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية ممثلاً عن القطاع الخاص.

4 تقارير سنوية

اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية، والمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية، والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، واتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

”الخليج 365” تهنئ

وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين «الخامسة عشرة» و«الرابعة عشرة»، وتعيين على وظيفة «وزير مفوض».

وتهنئ ”الخليج 365” المترقين وهم: خالد بن محمد بن سيف السيف إلى وظيفة «مستشار إداري» بالمرتبة «الخامسة عشرة» بوزارة الدفاع، ورياض بن عبدالمحسن بن محمد المانع إلى وظيفة «مستشار إداري» بالمرتبة «الخامسة عشرة» بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، ومحمد بن صالح بن عبدالرحمن الصرامي إلى وظيفة «مدير عام الأحوال المدنية» بالمرتبة «الرابعة عشرة» بوكالة الأحوال المدنية، وجابر بن عبدالله بن ظافر الشهري إلى وظيفة «مدير عام فرع منطقة الرياض» بالمرتبة «الرابعة عشرة» بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كما تهنئ حازم بن ناصر بن سعد الرشيد لتعيينه بوظيفة «وزير مفوض» بوزارة الخارجية.