شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم المحال الممتثلة لتدابير الوقاية بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل
وقال رئيس البلدية م. محمد الحسيني إن مبادرة «شكرا لامتثالك»، تهدف إلى مساندة جهود الرقابة البلدية، وتعزيز سلوك القدوة المجتمعية، وأوجه التعاون والتكامل ودعم المنشآت والعاملين فيها وتحفيزهم لرفع مستوى الامتثال، ومستوى الشفافية والامتثال للوائح والأنظمة البلدية من خلال تطوير وتحسين آلية الرقابة والتفتيش، إلى جانب إشراك العاملين والمتطوعين في عملية توعية المستفيدين بأهمية الامتثال وتطبيق معايير الحماية للمحافظة على سلامة المجتمع. وأكد استمرار المبادرة على كافة المنشآت الملتزمة في المحافظة وأن أهمية هذه المبادرة تكمن أيضا لتعزيز صحة الفرد ونشر ثقافة الوقاية، مع تعزيز المبادئ الاحترازية والسلوكيات الإيجابية، مثمنا جهود المنشآت التي عملت وما زالت بمهنية عالية وبذلت جهودا كبيرة خلال التعامل والتعاطي مع جائحة كورونا.