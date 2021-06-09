شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم المحال الممتثلة لتدابير الوقاية بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كرمت بلدية محافظة القطيف، أمس الأول، عددا من المنشآت التجارية والغذائية والعاملين بتاروت نظير امتثالهم، خلال عام، بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وبروتوكولات الصحة العامة للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وحسن إدارة التعامل مع هذه الأزمة دون الحصول على مخالفات وإنذارات صحية أو احترازية.

وقال رئيس البلدية م. محمد الحسيني إن مبادرة «شكرا لامتثالك»، تهدف إلى مساندة جهود الرقابة البلدية، وتعزيز سلوك القدوة المجتمعية، وأوجه التعاون والتكامل ودعم المنشآت والعاملين فيها وتحفيزهم لرفع مستوى الامتثال، ومستوى الشفافية والامتثال للوائح والأنظمة البلدية من خلال تطوير وتحسين آلية الرقابة والتفتيش، إلى جانب إشراك العاملين والمتطوعين في عملية توعية المستفيدين بأهمية الامتثال وتطبيق معايير الحماية للمحافظة على سلامة المجتمع. وأكد استمرار المبادرة على كافة المنشآت الملتزمة في المحافظة وأن أهمية هذه المبادرة تكمن أيضا لتعزيز صحة الفرد ونشر ثقافة الوقاية، مع تعزيز المبادئ الاحترازية والسلوكيات الإيجابية، مثمنا جهود المنشآت التي عملت وما زالت بمهنية عالية وبذلت جهودا كبيرة خلال التعامل والتعاطي مع جائحة كورونا.