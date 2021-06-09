شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد قرارات الإغلاق بالبحرين 15 يوما والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا «كوفيد 19» في البحرين برئاسة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، أمس، عن تمديد العمل بقرارات الإغلاق لمدة أسبوعين بدءًا من يوم الجمعة الموافق 11 يونيو 2021 إلى يوم الجمعة الموافق 25 يونيو 2021.

وتشمل القرارات إغلاق المجمعات والمحلات التجارية، والمطاعم والمقاهي، واقتصار أنشطتها على تقديم الأطعمة فقط من خلال الطلبات الخارجية والتوصيل، إضافة إلى إغلاق المراكز الرياضية وصالات التربية البدنية وبرك السباحة والألعاب الترفيهية، وكذلك دور السينما وكل صالات العرض، مع منع إقامة المناسبات والمؤتمرات، ومنع حضور الجماهير للفعاليات الرياضية، وإغلاق محلات الحلاقة والصالونات ومحلات السبا.

وتتضمن أيضا تطبيق سياسة العمل من المنزل على كافة الجهات الحكومية وتكون بنسبة 70% من عدد الموظفين، وتعليق الحضور والاكتفاء بالتعلُم عن بُعد بجميع المدارس ومؤسسات التعليم العالي ورياض الأطفال والمراكز والدور التأهيلية، ودور الحضانات ومراكز ومعاهد التدريب، ويستثنى من ذلك الحضور للامتحانات الدولية، مع الاستمرار في الإجراء الحالي المتبع الخاص بالمسافرين القادمين إلى مملكة البحرين.

ونوه الفريق الوطني الطبي إلى أنه سيتم الفتح التدريجي لهذه القطاعات بعد انقضاء الفترة المقررة بناء على المعطيات والمستجدات، مشددا على أن المرحلة المقبلة من التعامل مع فيروس كورونا تتطلب مضاعفة الجهود واستمرار الالتزام لتحقيق الأهداف المرجوة.