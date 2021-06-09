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1500 جولة ترصد 12 منشأة مخالفة بأسواق الشرقية

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الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 1508 جولات رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها إغلاق 12 منشأة تجارية مخالفة، ورصد 88 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية والتكدس، وتطبيق «توكلنا»، وتلقت الأمانة 21 بلاغًا عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والأنظمة البلدية، عبر مركز البلاغات بالأمانة «940».

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثفة، للتأكد من تطبيق المنشآت التجارية والغذائية ومنافذ البيع بالمنطقة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، للحد من انتشار فيروس ، وتفعيل تطبيق «توكلنا» ومبادرة «ممتثل»، وإغلاق المنشآت المخالفة تحقيقًا للصحة والسلامة العامة، داعية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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