شكرا لقرائتكم خبر عن 1500 جولة ترصد 12 منشأة مخالفة بأسواق الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 1508 جولات رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها إغلاق 12 منشأة تجارية مخالفة، ورصد 88 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية والتكدس، وتطبيق «توكلنا»، وتلقت الأمانة 21 بلاغًا عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والأنظمة البلدية، عبر مركز البلاغات بالأمانة «940».

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثفة، للتأكد من تطبيق المنشآت التجارية والغذائية ومنافذ البيع بالمنطقة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، للحد من انتشار فيروس كورونا، وتفعيل تطبيق «توكلنا» ومبادرة «ممتثل»، وإغلاق المنشآت المخالفة تحقيقًا للصحة والسلامة العامة، داعية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات.