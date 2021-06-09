شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين معرض مشروعات مكة الرقمي اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يُدشّن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، اليوم، معرض مشروعات منطقة مكة المكرمة الرقمي «بناء الإنسان وتنمية المكان»، بحضور نائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان، وعدد من الأمراء والوزراء في قبة جدة.

ويحوي المعرض عروضًا عن المشاريع التنموية في منطقة مكة المكرمة خلال 14 عامًا، إذ سيتم عرض أكثر من 100 مشروع في جانب تنمية المكان، كما يقدم المعرض مشاريع بناء الإنسان في المنطقة، والتي اهتمت بالجوانب الفكرية والثقافية والمسابقات لأبناء المنطقة والمحافظات التابعة لها.

ويتضمن المعرض عددًا من الفعاليات، ومنها تكريم الفائزين بجائزة مكة للتميز، وجوائز ملتقى مكة الثقافي في دورته الخامسة «كيف نكون قدوة في العالم الرقمي؟»، بالإضافة إلى أيام مكة للبرمجة والذكاء الاصطناعي، وستشهد أيام مكة للبرمجة والذكاء الاصطناعي وجود علماء محليين ودوليين متخصصين في المجال الرقمي، كما سيحظى بمشاركة جامعات المنطقة الحكومية والأهلية.