شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية عامة للتعاون مع رواندا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت المملكة وجمهورية رواندا، اتفاقية عامة للتعاون بين البلدين الصديقين، انطلاقاً من حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على تطوير العلاقات الخارجية للمملكة مع حكومات دول وشعوب العالم، وتوثيق أواصر الصداقة القائمة مع جميع الدول.

وتتضمن الاتفاقية التي وقعها كل من وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد قطان ووزير خارجية جمهورية رواندا فينست بيروتا، تشجيع التعاون بين المملكة ورواندا في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والفنية والثقافية والإعلامية والسياحية والشباب والرياضة، كما أنها تفتح الآفاق لإبرام اتفاقيات ثنائية متخصصة في المجالات التي تهم البلدين الصديقين.