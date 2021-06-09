شكرا لقرائتكم خبر عن مضاعفة إنتاج شتلات الزهور إلى 6 ملايين سنويا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن أمين محافظة الأحساء م. عصام الملا، مشروع الأمانة لإنشاء البيوت المحمية و«البذارة الزراعية»، ويستهدف المشروع مضاعفة إنتاج شتلات الزهور إلى 6 ملايين شتلة «زهور صيفية وشتوية»، في العام الواحد، كما تفقد سير الأعمال في مشتل الأمانة، والذي قدر إنتاجه في العام الحالي بـ 250 ألف شتلة أشجار وشجيرات.

وأوضح وكيل الأمين للخدمات م. فهد الزهراني أن الأمانة ممثلة بالإدارة العامة للحدائق والتجميل وضعت في خططها التطويرية تدعيم مساعيها لمضاعفة إنتاج «مشتل الأمانة الزراعي» لشتلات الأشجار والشجيرات وكذلك الزهور في العام الواحد، مضيفا أن الأمانة قامت مؤخرا بخطوات التعقيل «الإكثار الخضري» لـ 261 ألف شجرة في بيوت محمية بالمشتل.

وأضاف مدير الإدارة العامة للحدائق والتجميل م. محمد الملحم، إن مشتل الأمانة يقع على مساحة 500 ألف متر مربع وينتج سنويا حوالي 250 ألف شتلة «أشجار وشجيرات» وفي العام القادم ستتم مضاعفة الإنتاج إلى 500 ألف شتلة، ورفع معدل إنتاج شتلات الزهور لتصل إلى 6 ملايين زهرة سنويا.

ولفت إلى أن مبادرة الأمانة لـ «زراعة مليون شجرة» كان لها الإسهام في تحقيق مستهدفات عدة وعلى مختلف الأصعدة ومنها تعزيز المشاركة المجتمعية من خلال ربط إصدار رخصة إيصال التيار الكهربائي للمنازل الجديدة باشتراط غرس 3 أشجار مع تكفل الأمانة بتوزيع أشجار مختلفة الأصناف والأحجام للمواطنين والمقيمين بعد رفع طلباتهم والتسجيل في الرابط الإلكتروني الخاص بالمبادرة، ويضاف إلى ذلك وجود تنسيق مباشر مع المجمعات والمراكز التجارية ومباني الدوائر الحكومية والجوامع والمدارس بدعم المبادرة والعمل على تشجير مواقعهم.