شكرا لقرائتكم خبر عن إلزام شركة بتنظيف موقع من خرسانة مخالفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت بلدية الخبر مُعدة لقيامها بتفريغ الخرسانة في الأراضي الفضاء في حي الصدفة، وتم حجز المُعدة وإلزام الشركة بتنظيف الموقع وتطبيق لائحة الغرامات تجاهها.

ورصدت البلدية خلال جولاتها الرقابية على المطاعم والمقاهي لمراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية والاشتراطات، تدني مستوى النظافة في عدد 7 مقاهٍ للشيشة، وعدم كفاية التهوية في الموقع، وتم تطبيق الإجراءات النظامية تجاه المنشآت المخالفة.

على جانب آخر، أعادت إدارة الحدائق تأهيل شارع بدر باستبدال النخيل الموجود مسبقًا في أكثر من 250 شجرة من نوع «أكاسيا جلوكا»، وذلك ضمن مساعيها الرامية لزيادة عدد الأشجار في الخبر، وذلك في اليوم العالمي للبيئة.

كانت بلدية الخبر قد شاركت في اليوم العالمي للبيئة من خلال توزيع 100 شتلة من أشجار النيم على مرتادي كورنيش الخبر، ضمن مبادرة «الخبر خضراء»، وذلك بمشاركة فريق البلدية التطوعي.