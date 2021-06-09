شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مراكز لخدمات «تطمن» العاجلة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظمت إدارة شؤون التمريض وبالشراكة مع إدارة تجربة المريض بمستشفى القطيف المركزي، حملة تعريف أسماء الكادر الصحي ضمن مشروع تحسين تجربة المريض.

ومن جهتها، أعلنت إدارة المراكز بشبكة القطيف الصحية عن تقديم الخدمات العاجلة في مراكز: «الدخل المحدود»، و«سيهات ٢»، و«صحي العوامية»، لتقديم خدمات عيادة تطمن فقط حسب المواعيد التالية: مركز صحي الدخل المحدود من الأحد إلى الخميس من الساعة 3 عصرًا إلى ۱۱ مساء، ومركز صحي سيهات ۲ «مقابل شرطة سيهات» من الأحد إلى الخميس من الساعة 3 عصرًا إلى 11 مساء، والجمعة والسبت من الساعة 8 صباحًا إلى 11 مساء، أما مركز صحي العوامية «خدمات عيادة تطمن فقط لحالات الاشتباه في الإصابة بكوفيد 19»، من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحًا إلى 11 مساء.