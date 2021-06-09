شكرا لقرائتكم خبر عن الاطلاع على احتياجات «الجارودية» و«الملاحة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل رئيس بلدية محافظة القطيف م. محمد الحسيني أهالي الجارودية والملاحة للاستماع لاحتياجاتهم التنموية ومناقشة أبرز الخدمات المقدمة.

وأكد م. الحسيني خلال اللقاء على أهمية متابعته تلك الاحتياجات بهدف سرعة تقديم الخدمة ودعم الجهود التطويرية المبذولة من قبل البلدية للمستفيدين.

ومن جهة أخرى، كرمت بلدية تاروت ضمن مبادرة «شكرا لامتثالك» المنشآت التجارية والغذائية وبعض العاملين فيها لالتزامهم خلال عام من الامتثال بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وذلك دليل وعيها والتزامها، لتعزيز سلوك القدوة المجتمعية وتوعية المرتادين بأهمية الامتثال للمحافظة على سلامة المجتمع.

وكانت البلدية أطلقت ضمن برامج الشراكة المجتمعية مبادرة «رحمة» بالتعاون مع كشافة رسل السلام لتوزيع مياه الشرب على العاملين خلال فترة الصيف.