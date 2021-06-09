شكرا لمتابعة خبر عن الفراج: صفع ماكرون "مسرحية" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

علق المحلل السياسي أحمد الفراج، على واقعة صفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال جولة داخلية قام بها في مقاطعة لادروم أمس الثلاثاء.

واعتبر الفراج ما حدث مجرد "مسرحية"، على غرار واقعة الاعتداء على مراسلة قناة الجزيرة القطرية في القدس.

ونشر الفراج مقطع صفع ماكرون معلقا بقوله: "مخرج هذه المسرحية أفضل من مخرج مسرحية الإعتداء على مراسلة قناة الجزيرة في القدس، التمثيل المسرحي أصعب الفنون بالنسبة للمخرجين".

وأعاد حادث صفعة ماكرون لأذهان الفرنسيين الاعتداء على الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي أثناء زيارته إلى منطقة لوت إي غارون في جنوب غرب فرنسا عام 2011، حيث جذبه أحد الأشخاص باتجاهه بشدة وأمسكه بسترته من الكتف.

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