شكرا لمتابعة خبر عن مستشار قانوني: لا يوجد شيء اسمه إنهاء خدمة الموظف في برنامج التخصيص والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف المستشار القانوني أحمد المحيميد، عن مزايا برنامج تخصيص بعض الهيئات الحكومية، موضحًا أن جميع الموظفين الذين سيشملهم النظام لن تنقص رواتبهم وسوف تكون الترقيات في النظام بشكل أسرع وأسهل.

وأوضح المحيميد أنه لا يوجد إنهاء خدمة للموظف قسرا، قائلا: "جهة الموظف ستتعامل من خلال البحث عن وظيفة أخرى، أو تحويل عقد العمل، لكن لا يوجد شيء اسمه إنهاء الخدمة".

وبشأن موظفين بند الأجور، قال المحيميد: " سوف تتحسن أوضاعهم بشكل كبير مع نظام التحول والتخصيص، واللجنة الفنية التي وُضعت ستساعد في إعادة تقييم الموظفين ومؤهلاتهم، وسيكون لهم عقود سنوية".

وعن الموظفين الذين تقل مدة خدمتهم عن 25 عامًا، قال: "إن الموظف الذي تقل مدته عن 25 سنة أمام خيار يتمثل في تحويله للعمل بنظام عقد العمل، وتُحسب له مدة العمل سارية".

وأشار إلى أن الموظف الذي أكمل 25 عامًا في الخدمة، يتم إنهاء خدمته بشكل مباشر ويُحال إلى التقاعد المبكر، ويتم تعيينه بعقد مدته سنتين لا يمكن إنهاء خدمته خلالهم.

وأوضح أن الموظف الذي لا يرغب في التحويل لنظام عقد العمل، يتم منحه حرية البحث عن وظيفة أخرى خلال مهلة مدتها 6 أشهر، يمكن تمديدها لـ 6 أشهر إضافية بقرار من الوزير المختص.