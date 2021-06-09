الزعاق يربط بين ظهور نجم الثُريّا وبداية الحر الفعلي بالسعودية

الرياض - محمد عبدالله - قال المتخصص في الدراسات الفلكية والجيوفيزيائية، الدكتور خالد الزعاق، إن نجم الثريا يظهر خلال هذه الأيام قُبَيل شروق الشمس وتلك العلامة الفعلية على بداية الحر الفعلي.

وقال الزعاق لـ «العربية»، إن مشاهدة الثريا قبيل شروق الشمس دليل على بداية «مربعانية القيظ»، والتي سميت بذلك؛ لأن مدتها 40 يومًا، وقد حسب العرب القدامي اتخذوا موضع ظهور الثريا لحساب بداية وشدة ونهاية البرد والحر كالتالي:

مشاهدة الثريا بظهور الشمس شرقا دليل بدء الحر.

مشاهدة الثريا مع شروق الشمس فوق هامة الرأس دليل شدة الحر.

مشاهدة الثريا مع شروق الشمس غربا دليل على نهاية الحر.

وتابع: أن الثريا من أجمل وأشهر منازل الشمس والقمر وقد كشف العلم الحديث أن الثريا عبارة عن سديم يتكون منمئات النجوم وقد أبدع العرب في تسميتها الثريا لأنها مأخوذة اسما من الثراء والعظمة؛ فهي ثرية بكثرة نجومها.

من جانبه توقّع المركز الوطني للأرصاد بتقريره لطقس غد الأربعاء، غيومًا وسحبًا رعدية مصحوبة برياح نشطة على 6 مناطق بالمملكة.

ووفق التقرير، تكون سماء غد الأربعاء، غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد الى مرتفعات المدينة المنورة وكذلك الأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

وأضاف المركز الوطني للأرصاد، ان المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض وأجزاء من منطقة المدينة المنورة تتأثر برياح نشطة تتسبب في إثارة الاتربة والغبار؛ ما يحدّ من مدى الرؤية الأفقية.