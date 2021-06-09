الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-09

إنقاذ شخص علق في أحد جسور المشاة بالرياض

متابعات الخليج 365 - الرياض

باشرت فرق الدفاع المدني في مدينة الرياض، يوم أمس الثلاثاء، بلاغًا عن وجود شخص عالق في أحد جسور المشاة.

تعامل مع الموقف:

وأكد الدفاع المدني، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أنه تم التعامل مع الشخص العالق بما يقتضيه الموقف وإنقاذه.

ولفت المدني إلى أن الشخص بصحة جيدة – ولله الحمد- وتم إحالته إلى الجهات المختصة.



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