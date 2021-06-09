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شكرا لقرائتكم إنقاذ شخص علق في أحد جسور المشاة بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-09
إنقاذ شخص علق في أحد جسور المشاة بالرياض
تم إحالته إلى الجهات المختصة
متابعات الخليج 365 - الرياض
باشرت فرق الدفاع المدني في مدينة الرياض، يوم أمس الثلاثاء، بلاغًا عن وجود شخص عالق في أحد جسور المشاة.
تعامل مع الموقف:
وأكد الدفاع المدني، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أنه تم التعامل مع الشخص العالق بما يقتضيه الموقف وإنقاذه.
ولفت المدني إلى أن الشخص بصحة جيدة – ولله الحمد- وتم إحالته إلى الجهات المختصة.
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