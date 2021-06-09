أداء يجمع 43 جهة حكومية لعرض أبرز قصص النجاح

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-09

متابعات الخليج 365 - واس

نظّم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة “أداء” اليوم, اللقاء الرابع لرواد الأداء بمشاركة ما يقارب 43 جهة حكومية.

وقدّمت وزارتا الاتصالات وتقنية المعلومات، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، تجربتهما المتميزة في “جلسات مراجعة الأداء”، بهدف نقل المعرفة وتبادل الخبرات والمعلومات، ومشاركة أفضل الممارسات المحلية والعالمية، وزيادة فرص التواصل بين الأجهزة العامة؛ لخلق تفاهم مشترك حول ممارسات إدارة الأداء وقياسه، وتحفيز الأجهزة العامة من خلال مشاركة قصص النجاح.

وأكد مدير أول إدارة التمكين في مركز “أداء” رشا اليامي، أن لقاء رواد الأداء يُسهم في تبادل الخبرات وإثراء المعرفة، من خلال مشاركة الجهات الحكومية وبحث أفضل الممارسات المحلية والعالمية في مجال قياس وإدارة الأداء، ويحرص فيه المركز على زيادة فرص التواصل بين الأجهزة العامة.

رواد الأداء:

وأوضحت اليامي أن اللقاء الرابع لرواد الأداء استعرض جلسات مراجعة الأداء لدى الأجهزة العامة، مؤكدة أهمية حوكمة المراجعة، وإشراك جميع أصحاب المصلحة من مختلف المستويات الإدارية لتحقيق هدف جلسات مراجعة الأداء، وهو دعم متخذي القرار للتحسين المستمر للجهاز.

وأضافت أن عقد لقاءات رواد الأداء يدفع لمزيدٍ من الإثراء، ويعطي الأجهزة الحكومية حافزاً لتسليط الضوء على قصص نجاحهم وتجاربهم في قياس الأداء وإدارته.

من جانبه استعرض مدير عام إدارة الإستراتيجية والمؤشرات في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ولاء خياط ،تجربة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات المتمثلة في جلسات مراجعة الأداء، كما تحدث حول أسلوب العمل والحوكمة وإدارة الأداء الاستراتيجي، متطرقاً إلى منهجيات وآليات المتابعة والتنفيذ التي تتم في الوزارة كمتابعة المبادرات وتطوير وتحسين المشروعات.

تمكين الطلب:

بدوره تحدث مدير محور تمكين الطلب في مكتب تحقيق الرؤية في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان (شؤون الإسكان) عبدالله العسيري عن تجربة الوزارة، والمنهجيات المتبعة فيها، وإسهاماتها في مجال قياس الأداء، ومتابعة الأعمال والخطط التشغيلية التي نفذتها، منوهاً بآليات تطبيق منهجيات قياس الأداء بالوزارة، ولوحة قياس الأداء التي تهدف لمتابعة الأداء وتُسهم في اتخاذ القرارات.

فيما أكد الخبير في إدارة الإستراتيجية والأداء المؤسسي إبراهيم الحربي، أهمية جلسات مراجعة الأداء وحوكمتها وأثرها الإيجابي على المنظمة، وتطرق لأفضل الممارسات والأساليب المتّبعة في جلسات المراجعة.

وثمّنت الجهات الحكومية المُشارِكة مبادرة مركز “أداء” في عقد مثل هذه اللقاءات، التي تُسهم في خلق روح التفاعل والتنافس، وتصنع بيئة عمل متوائمة بين الجهات، وتعكس أثرًا إيجابيًا في متابعة التقدم نحو تنفيذ الإستراتيجيات وتحقيق المستهدفات.

يذكر أن “رواد الأداء” يمثل سلسلة لقاءات دورية بين قيادات إدارات الأداء في الجهات الحكومية بالمملكة، نحو إيجاد مجتمع تفاعلي يعزّز من تبادل الخبرات والمعلومات والمعرفة في مجالات قياس الأداء وإدارته.

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