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بدر العساكر ينعى سحمي بن شويمي: صيته امتلأ بالخير

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-09

بدر العساكر ينعى سحمي بن شويمي: صيته امتلأ بالخير

أكد أنه كفاءة إدارية لها بصمات التميز والكفاءة

متابعات الخليج 365 - الرياض

نعى بدر العساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد، المستشار والمشرف العام في إمارة منطقة الرياض سحمي بن شويمي.

كفاءة إدارية: 

وقال العساكر في تغريدة له عبر تويتر: “إن سحمي بن شويمي صيته امتلأ بالخير، وكفاءة إدارية لها بصمات التميز والكفاءة، عرفته عن قرب أخًا محبًّا، صادقًا في إخلاصه لوطنه، ولولاة أمره”.

وتابع: “جمعتنا مواقف كان الرجل الأثبت لها والأبلغ والأسمى، خالص العزاء لأسرته وذويه ومحبيه، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

الصلاة على الراحل: 

وذكرت إمارة منطقة الرياض أن المستشار الخاص والمشرف على مكتب أمير منطقة الرياض سحمي بن شويمي توفي إلى رحمة الله، وسيُصلى عليه عصر اليوم الأربعاء 28/ 10/ 1442هـ في مقبرة الناصفة بمحافظة الخرج، تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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