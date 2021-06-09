السديس لمنسوبي الرئاسة والوكالة: التزموا بالإجراءات الاحترازية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-09

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على منسوبي الرئاسة والوكالة ضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية المعتمدة من الجهات المختصة لمنع انتشار فيروس كورونا.

حفظ النفس:

وأضاف السديس أن هذه الإجراءات والاشتراطات لم توضع إلا لحفظ النفس وسلامتها، مشددًا على تطبيق كافة الاشتراطات والالتزام بها، وبذل المزيد من الجهد للارتقاء بالخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين.

إجراءات احترازية:

وأوضح أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تعمل وفق توجيهات القيادة الرشيدة في الأخذ بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة، داعيًا الله- عز وجل- أن يزيح عنا هذه الجائحة وأن يوفق ولاة أمرنا ويسدد خطاهم.

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