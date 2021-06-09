الفيصل يطلع على الاستعدادات النهائية لتدشين معرض مكة الرقمي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-09

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

اطلع أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، على الاستعدادات النهائية لتدشين معرض مشروعات مكة الرقمي الذي ينطلق اليوم الأربعاء في قبة جدة.

تدشين معرض مشاريع مكة الرقمي:

وسيتخلل الحفل تدشين نموذج حافلات النقل العام بالعاصمة المقدسة، الذي يعد من المشاريع التنموية التي ستسهم في خدمة أهالي مكة وزوارها من الحجاج والمعتمرين من خلال منظومة متكاملة من الخدمات ذات الجودة العالية التي تتواءم مع توجهات القيادة الرشيدة ورؤية المملكة 2030.

الفيصل يكرم الفائزين:

وخلال الحفل يُكرم الأمير خالد الفيصل الفائزين التسعة في أفرع جائزة مكة للتميز، حيث فازت وزارة الحج والعمرة في فرع التميز في خدمات الحج والعمرة نظير جهود الوزارة أثناء جائحة فيروس كورونا، وما اتخذته من خطوات لاستحداث الأنظمة التقنية المبتكرة التي من شأنها تطوير وتسهيل خدمة ضيوف الرحمن أهمها: مشروع بطاقة الحج الذكية، وإسهامها الفعّال في تنظيم وتسهيل العديد من الخدمات في ظل الإجراءات الاحترازية أثناء الجائحة، وفرع التميز الإداري فازت وزارة الصحة نظير الدور الريادي والعمل الاحترافي الذي قامت به الوزارة في إدارة أزمة جائحة فيروس كورونا بنجاح على مستوى المملكة بشكل عام والمنطقة بشكل خاص، وقيامها بعدد من المبادرات وتدشين عدد من التطبيقات الإلكترونية الذكية للتعامل مع الأزمة والحفاظ على الأمن الصحي، وفاز بفرع التميز الاقتصادي شركة أكوا باور نظير مشروعها الرائد في شركة رابغ الثالثة لتحلية المياه والإنتاج المستقل بتقنية التناضح العكسي بطاقة تصديرية تقدر بـ(600) ألف متر مكعب في اليوم، لتصبح إحدى أكبر محطات تحلية المياه بتقنية التناضح العكسي في العالم يتم إنشاؤها في المملكة بأعلى درجات الكفاءة والموثوقية.



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