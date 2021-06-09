محمد بن مسعود - الدمام - ضمن سليمان حماد لاعب المنتخب السعودي ونادي الوحدة للجودو التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 المقرر إقامتها هذا الصيف. ويأتي تأهل الحماد بعد فوزه على بطلي ساموا ومولدوفا في دوري الـ64 والـ32 من بطولة العالم المقامة حالياً في المجر، ورغم خسارته في دور الـ16 من بطل أوزبكستان إلا أنه حصل على 808 نقاط وهي كافية لتأهله إلى الأولمبياد وذلك قبل إعلان النتيجة رسمياً. 09 يونيو 2021 - 28 شوّال 1442 12:44 AM سليمان حماد لاعب المنتخب السعودي للجودو يتأهل إلى أولمبياد طوكيو سليمان حماد لاعب المنتخب السعودي للجودو يتأهل إلى أولمبياد طوكيو ضمن سليمان حماد لاعب المنتخب السعودي ونادي الوحدة للجودو التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 المقرر إقامتها هذا الصيف. ويأتي تأهل الحماد بعد فوزه على بطلي ساموا ومولدوفا في دوري الـ64 والـ32 من بطولة العالم المقامة حالياً في المجر، ورغم خسارته في دور الـ16 من بطل أوزبكستان إلا أنه حصل على 808 نقاط وهي كافية لتأهله إلى الأولمبياد وذلك قبل إعلان النتيجة رسمياً. الكلمات المفتاحية ، سليمان حماد لاعب المنتخب السعودي للجودو يتأهل إلى أولمبياد طوكيو ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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