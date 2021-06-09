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وفاة المستشار سحمي بن شويمي.. ومغردون ينعونه

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محمد بن مسعود - الدمام - الصلاة تُقام على الفقيد اليوم بمقبرة الناصفة في الخرج

انتقل إلى رحمة الله سحمي بن شويمي بن فويز المصارير، المستشار والمشرف العام في إمارة منطقة الرياض؛ والصلاة عليه عصر اليوم الأربعاء في مقبرة الناصفة بمحافظة الخرج.

‏وفور نبأ وفاته نعاه عدد من المغردين من الأمراء والسفراء وكبار المسؤولين ووجهاء المجتمع عبر هاشتاق "سحمي_بن_شويمي في ذمة الله" بعشرات التغريدات التي قدَّموا فيها أحر التعازي وصادق الدعوات للفقيد.

كما قدَّم حساب قبيلة الدواسر التعزية بوفاة الفقيد عبر تغريدة، جاء فيها: "نعزي أبناءه وذويه وقبيلة الدواسر عامة، سائلين المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، ويُدخله فسيح جناته. {إنَّا لله وإنَّا إِلَيْه رَاجِعُون}".

09 يونيو 2021 - 28 شوّال 1442 12:35 AM

الصلاة تُقام على الفقيد اليوم بمقبرة الناصفة في الخرج

وفاة المستشار سحمي بن شويمي.. ومغردون ينعونه
عبدالله العنزي

انتقل إلى رحمة الله سحمي بن شويمي بن فويز المصارير، المستشار والمشرف العام في إمارة منطقة الرياض؛ والصلاة عليه عصر اليوم الأربعاء في مقبرة الناصفة بمحافظة الخرج.

‏وفور نبأ وفاته نعاه عدد من المغردين من الأمراء والسفراء وكبار المسؤولين ووجهاء المجتمع عبر هاشتاق "سحمي_بن_شويمي في ذمة الله" بعشرات التغريدات التي قدَّموا فيها أحر التعازي وصادق الدعوات للفقيد.

كما قدَّم حساب قبيلة الدواسر التعزية بوفاة الفقيد عبر تغريدة، جاء فيها: "نعزي أبناءه وذويه وقبيلة الدواسر عامة، سائلين المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، ويُدخله فسيح جناته. {إنَّا لله وإنَّا إِلَيْه رَاجِعُون}".

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، وفاة المستشار سحمي بن شويمي.. ومغردون ينعونه ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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