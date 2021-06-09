، الاتحاد السعودي للرماية يرشح " المطيري" للمشاركة في أولمبياد طوكيو ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الاتحاد السعودي للرماية عن تلقيه بطاقة التأهل الأولمبي من الاتحاد الدولي للرماية ISSF للمشاركة في أولمبياد طوكيو عام 2021م لمنافسات الأطباق(سكيت).
وقد رشح الاتحاد السعودي الرامي سعيد بن مقبل المطيري لتمثيل المملكة في أولمبياد طوكيو في مسابقة الأطباق (سكيت).
من جانبه قال الأمير سعود بن خالد بن عبد الله آل سعود رئيس الاتحاد السعودي للرماية: "يسعدني أن أتقدم بالتهنئة للرامي الكبير خلقاً وأداءً صاحب أول ميدالية ذهبية سعودية في دورات الألعاب الآسيوية على الترشح للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2021، سائلاً المولى عز وجل له دوام التوفيق والنجاح من خلال تمثيل وطنه التمثيل المشرف في مثل هذا المحفل الدولي الكبير".
الاتحاد السعودي للرماية يرشح " المطيري" للمشاركة في أولمبياد طوكيوصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-06-08
أعلن الاتحاد السعودي للرماية عن تلقيه بطاقة التأهل الأولمبي من الاتحاد الدولي للرماية ISSF للمشاركة في أولمبياد طوكيو عام 2021م لمنافسات الأطباق(سكيت).
وقد رشح الاتحاد السعودي الرامي سعيد بن مقبل المطيري لتمثيل المملكة في أولمبياد طوكيو في مسابقة الأطباق (سكيت).
من جانبه قال الأمير سعود بن خالد بن عبد الله آل سعود رئيس الاتحاد السعودي للرماية: "يسعدني أن أتقدم بالتهنئة للرامي الكبير خلقاً وأداءً صاحب أول ميدالية ذهبية سعودية في دورات الألعاب الآسيوية على الترشح للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2021، سائلاً المولى عز وجل له دوام التوفيق والنجاح من خلال تمثيل وطنه التمثيل المشرف في مثل هذا المحفل الدولي الكبير".
08 يونيو 2021 - 27 شوّال 1442
11:20 PM
أعلن الاتحاد السعودي للرماية عن تلقيه بطاقة التأهل الأولمبي من الاتحاد الدولي للرماية ISSF للمشاركة في أولمبياد طوكيو عام 2021م لمنافسات الأطباق(سكيت).
وقد رشح الاتحاد السعودي الرامي سعيد بن مقبل المطيري لتمثيل المملكة في أولمبياد طوكيو في مسابقة الأطباق (سكيت).
من جانبه قال الأمير سعود بن خالد بن عبد الله آل سعود رئيس الاتحاد السعودي للرماية: "يسعدني أن أتقدم بالتهنئة للرامي الكبير خلقاً وأداءً صاحب أول ميدالية ذهبية سعودية في دورات الألعاب الآسيوية على الترشح للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2021، سائلاً المولى عز وجل له دوام التوفيق والنجاح من خلال تمثيل وطنه التمثيل المشرف في مثل هذا المحفل الدولي الكبير".
، الاتحاد السعودي للرماية يرشح " المطيري" للمشاركة في أولمبياد طوكيو ،
المصدر : الخليج 365
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