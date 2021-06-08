شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط قائد شاحنة يسير عكس الاتجاه معرضا رجل وزوجته للخطر والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تفاعل المرور سريعا مع مقطع فيديو نشره أحد الأشخاص عبر تويتر يبين قائد شاحنة يقودها عكس اتجاه السير.
وذكر المرور، أنه تم ضبط قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.
ونشر أحد الأشخاص مقطع فيديو معلقا: "مرفق فيديو لشخص داخل عكس السير مما كان تسبب بضرر لي ولزوجتي الحامل.. للمعلومية تم التواصل مع قسم المرور ٩٩٣ و تم إعطاء كافة البيانات اللازمة .. و عليه طلب مني الموظف الأمني التواصل معكم لإرسال الفيديوهات الموثقة".