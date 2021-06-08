شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط قائد شاحنة يسير عكس الاتجاه معرضا رجل وزوجته للخطر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تفاعل المرور سريعا مع مقطع فيديو نشره أحد الأشخاص عبر تويتر يبين قائد شاحنة يقودها عكس اتجاه السير.

وذكر المرور، ‏أنه تم ضبط قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

ونشر أحد الأشخاص مقطع فيديو معلقا: "مرفق فيديو لشخص داخل عكس السير مما كان تسبب بضرر لي ولزوجتي الحامل.. للمعلومية تم التواصل مع قسم المرور ٩٩٣ و تم إعطاء كافة البيانات اللازمة .. و عليه طلب مني الموظف الأمني التواصل معكم لإرسال الفيديوهات الموثقة".