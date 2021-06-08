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ضبط قائد شاحنة يسير عكس الاتجاه معرضا رجل وزوجته للخطر

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الدمام - شريف احمد - تفاعل المرور سريعا مع مقطع فيديو نشره أحد الأشخاص عبر تويتر يبين قائد شاحنة يقودها عكس اتجاه السير.

وذكر المرور، ‏أنه تم ضبط قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

ونشر أحد الأشخاص مقطع فيديو معلقا: "مرفق فيديو لشخص داخل عكس السير مما كان تسبب بضرر لي ولزوجتي الحامل.. للمعلومية تم التواصل مع قسم المرور ٩٩٣ و تم إعطاء كافة البيانات اللازمة .. و عليه طلب مني الموظف الأمني التواصل معكم لإرسال الفيديوهات الموثقة".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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