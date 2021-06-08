الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-08

العقيلي لـ الموارد البشرية: أجيبوا على الناس وتفاعلوا مع الإعلام

متابعات الخليج 365 - الرياض

وجه الإعلامي خالد العقيلي رسالة إلى المسؤولين في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن عدم التجاوب مع الإعلام بشأن بعض الملفات.

موضوع حساس:

وقال العقيلي في برنامج “الشارع السعودي” على قناة السعودية: “لماذا لم تتجاوبوا مع قناة الوطن للرد على استفسارات الناس في موضوع حساس جدًّا كبرنامج التخصيص، أجيبوا على الناس وتفاعلوا مع الإعلام”.

التحول والتخصيص:

وتابع: “أعطوا تلفزيون الوطن قيمته وقدره، وأتمنى من الإخوان في الوزارة التجاوب، خاصة وأن ملف التحول والتخصيص يمس المواطنين وقطاعات مستهدفة”.



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