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شكرا لقرائتكم العقيلي لـ الموارد البشرية: أجيبوا على الناس وتفاعلوا مع الإعلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-08
العقيلي لـ الموارد البشرية: أجيبوا على الناس وتفاعلوا مع الإعلام
أكد أن ملف التحول والتخصيص يمس المواطنين
متابعات الخليج 365 - الرياض
وجه الإعلامي خالد العقيلي رسالة إلى المسؤولين في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن عدم التجاوب مع الإعلام بشأن بعض الملفات.
موضوع حساس:
وقال العقيلي في برنامج “الشارع السعودي” على قناة السعودية: “لماذا لم تتجاوبوا مع قناة الوطن للرد على استفسارات الناس في موضوع حساس جدًّا كبرنامج التخصيص، أجيبوا على الناس وتفاعلوا مع الإعلام”.
التحول والتخصيص:
وتابع: “أعطوا تلفزيون الوطن قيمته وقدره، وأتمنى من الإخوان في الوزارة التجاوب، خاصة وأن ملف التحول والتخصيص يمس المواطنين وقطاعات مستهدفة”.
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