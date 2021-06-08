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شكرا لقرائتكم نائب وزير الخارجية يستعرض التعاون مع نظيره التشيكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-08
حضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية عيد بن محمد الثقفي.
نائب وزير الخارجية يستعرض التعاون مع نظيره التشيكي
تبادلا وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية
متابعات الخليج 365 - واس
استقبل معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، معالي نائب وزير خارجية جمهورية التشيك مارتن تلابا.
تعاون ثنائي:
وجرى خلال الاستقبال، استعراض أوجه التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تنميتها، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية عيد بن محمد الثقفي.
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