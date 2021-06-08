نائب وزير الخارجية يستعرض التعاون مع نظيره التشيكي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-08

متابعات الخليج 365 - واس

استقبل معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، معالي نائب وزير خارجية جمهورية التشيك مارتن تلابا.

تعاون ثنائي:

وجرى خلال الاستقبال، استعراض أوجه التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تنميتها، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية عيد بن محمد الثقفي.

شارك الخبر