أمير مكة يدشن معرض مشاريع المنطقة الرقمي اليوم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يدشن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، بحضور نائبه بدر بن سلطان، وعدد من الأمراء والوزراء اليوم، معرض مشاريع المنطقة الرقمي والفعاليات المصاحبة له، وذلك في قبة جدة.

وأوضح بيان عن إمارة المنطقة أنه للمرة الأولى يجري توحيد ختام برامج وفعاليات الإمارة في أسبوع واحد وتنظيمه سنويا، وتشارك فيه الجهات الحكومية والأهلية كافة والمجتمع في المنطقة، ويتخلله عدد من الفعاليات والمسابقات والبرامج المتنوعة، كما يشهد إقامة حفل يكرم خلاله أمير المنطقة الفائزين في المسابقات التي تنفذها الإمارة، مثل جائزة مكة للتميز وملتقى مكة الثقافي وغيرها من البرامج الثقافية، مضيفا أن المعرض الرقمي سيكون متاحا لأهالي المنطقة والزوار، مع الأخذ في الاعتبار تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وسيقدم المعرض للجمهور عروضا رقمية عن ما تحقق من إنجازات، ومشاريع تنموية تبنتها إمارة المنطقة في شقي بناء الإنسان وتنمية المكان، وشارك في تنفيذها القطاعان الحكومي والأهلي بالمنطقة، وتمثل مخرجات الاستراتيجية التنموية للمنطقة، التي دشنها الأمير خالد الفيصل قبل نحو 14 عاما، واتخذت من الكعبة نقطة انطلاق لها، وصولا لتحقيق تنمية تشمل المحافظات الـ17، كما شاركت في وضع رؤيتها القطاعات الحكومية والأهلية، وكان لأبناء المنطقة وللمرة الأولى على مستوى مناطق المملكة دور فاعل ومحوري في وضع الخطط الاستراتيجية التنموية لمنطقتهم.

كما سيقدم لمحات عن مشاريع المنطقة الريادية التي أنجزت في جانب تنمية المكان، ومنها إعمار مكة وتطوير الواجهات البحرية بمحافظات المنطقة، ومشروع قطار الحرمين، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، والطائف الجديد، إضافة لمشاريع الصحة والتعليم والمياه والمشاريع الخدمية الأخرى التي نفذت في محافظات المنطقة بدعم لا محدود من قيادة هذه البلاد، كما ستعرض المشاريع الجاري تنفيذها والمستقبلية، التي تتواءم ورؤية المملكة 2030، وفي جانب بناء الإنسان سوف يستعرض وصول التعليم الجامعي لكل محافظات المنطقة، وملتقى مكة الثقافي تحت شعار (كيف نكون قدوة)، وحملة الحج عبادة وسلوك حضاري، ومعهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال، ومنتدى منطقة مكة الاقتصادي، وغيرها من المبادرات والبرامج التي كان لها أثرها في إحداث حراك ثقافي بالمنطقة، وأسهم بشكل فاعل في رفع مستوى الثقافة لدى أبنائها، وحفز روح المنافسة بهدف التطوير بين القطاعات فيها.

ويستمر المعرض أسبوعا يشهد انطلاقة أيام مكة للبرمجة والذكاء الاصطناعي، وهي إحدى المبادرات الريادية لملتقى مكة الثقافي في دورته الـ5 التي تحمل عنوان «كيف نكون قدوة في العالم الرقمي؟»، وتشارك فيها فرق من طلاب وطالبات الجامعات إلى جانب مختصين وأكاديميين في مجالات التقنية والبرمجيات والذكاء الاصطناعي، وسيتنافسون على ابتكار حلول وبرامج تقنية.

عن معرض مشاريع المنطقة:

