نائب وزير الدفاع يبحث تعزيز الجوانب الدفاعية مع وزير خارجية بريطانيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحث نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، خلال لقائه بوزير خارجية المملكة المتحدة دومينيك راب، أمس الأول، العلاقات الثنائية المتميزة بين المملكتين الصديقتين، في إطار الشراكة الاستراتيجية، وسبل تعزيزها، خاصة في الجوانب الدفاعية.

واستعرض اللقاء الجهود المبذولة من السعودية والمملكة المتحدة، لتعزيز وصون وحماية الأمن الإقليمي من أي مهددات، ودور ذلك في إرساء الأمن والسلم الدوليين، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في اليمن على ضوء المبادرة السعودية الشاملة لإنهاء الأزمة اليمنية، وما تشكله من أساس في تهيئة الأرضية للحل السياسي الدائم والشامل، وضرورة ممارسة الضغط على الحوثيين للانخراط في جهود حل الأزمة سلميا.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة الأمير خالد بن بندر ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي، والمستشار العسكري لوزير الدفاع اللواء المهندس الركن طلال العتيبي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد آل جابر، ومدير عام مكتب نائب وزير الدفاع هشام بن سيف.

وحضره من الجانب البريطاني، سفير بريطانيا لدى المملكة نيل كرمبتون، والوفد المرافق للوزير الضيف.