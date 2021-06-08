وزراء بيئة الخليج يناقشون جهود مواجهة الجائحة

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واستعرضوا المستجدات حول إطلاق الإصدار الثاني للبوابة البيئية الخليجية، إضافة إلى مستجدات سير العمل في مشاريع المبادرة الخليجية الخضراء، واتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاتفاقيات الدولية المعنية بالبيئة، وبحث تنفيذ مشاريع التعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية في المجال البيئي.
وخلال الاجتماع رفع المشاركون الشكر والامتنان إلى قادة دول المجلس لما يولونه من دعم كبير لمسيرة مجلس التعاون، وخاصة في مجال البيئة، كما رفعوا الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، على إطلاق المملكة لمبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر.
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