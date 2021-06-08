شكرا لقرائتكم خبر وزراء بيئة الخليج يناقشون جهود مواجهة الجائحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقش الوزراء المسؤولون عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون، أمس خلال اجتماعهم الـ23، عبر الاتصال المرئي، بمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، الإجراءات الخاصة بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى المتعلقة بالتوجهات البيئية لدول مجلس التعاون 2020م، وجهود دول المجلس في مواجهة جائحة Covid-19، وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للجنة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة.

واستعرضوا المستجدات حول إطلاق الإصدار الثاني للبوابة البيئية الخليجية، إضافة إلى مستجدات سير العمل في مشاريع المبادرة الخليجية الخضراء، واتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاتفاقيات الدولية المعنية بالبيئة، وبحث تنفيذ مشاريع التعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية في المجال البيئي.

وخلال الاجتماع رفع المشاركون الشكر والامتنان إلى قادة دول المجلس لما يولونه من دعم كبير لمسيرة مجلس التعاون، وخاصة في مجال البيئة، كما رفعوا الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، على إطلاق المملكة لمبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر.