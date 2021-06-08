نائب أمير مكة يستعرض مراقبة الشرطة للاحترازات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعرض نائب أمير منطقة مكة المكرمة بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، مع مدير شرطة المنطقة اللواء صالح الجابري، مراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية. واستمع إلى شرح عن أعمال شرطة المنطقة، خاصة ما يتعلق بمراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.



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