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نائب أمير مكة يستعرض مراقبة الشرطة للاحترازات

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- بواسطة أيمن الوشواش - استعرض نائب أمير منطقة مكة المكرمة بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، مع مدير شرطة المنطقة اللواء صالح الجابري، مراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية.

واستمع إلى شرح عن أعمال شرطة المنطقة، خاصة ما يتعلق بمراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس ، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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