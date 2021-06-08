القيادة تهنئ الأردن بذكرى يوم الجلوس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في برقية، ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبدالله الثاني بن الحسين، بمناسبة ذكرى يوم الجلوس، معربا عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث خادم الحرمين الشريفين برقية عزاء ومواساة لرئيس جمهورية باكستان الإسلامية الدكتور عارف علوي، إثر وقوع حادث تصادم قطارين بمنطقة كهوتكي جنوب باكستان، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال الملك سلمان «علمنا بنبأ حادث تصادم قطارين بمنطقة كهوتكي جنوب باكستان، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، إنه سميع مجيب».

وفي برقية مماثلة هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، ملك الأردن بمناسبة ذكرى يوم الجلوس، معبرا عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان برقية عزاء ومواساة لرئيس جمهورية باكستان الإسلامية، إثر وقوع حادث تصادم قطارين بمنطقة كهوتكي جنوب باكستان، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال ولي العهد «تلقيت نبأ حادث تصادم قطارين بمنطقة كهوتكي جنوب باكستان، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلا الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب».