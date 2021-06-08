شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق سوق الحراج في خميس مشيط بسبب كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

أعلنت بلدية خميس مشيط، عن إغلاق سوق الحراج بالمحافظة، بعد ثبوت مخالفة الإجراءات الاحترازية والوقائية الهادفة للحد من انتشار فايروس ‫كورونا المستجد.

وقال رئيس البلدية المهندس محمد الحويطي، إن الإغلاق جاء بعد رصد مخالفة تكدس المتسوقين بأعداد كبيرة، وعدم تنظيم حركتهم بما يضمن عدم ازدحامهم في أقسام السوق، وعدم التقيد بتطبيق الإجراءات الوقائية.

وشددت على اتخاذ الإجراءات المعمول بها نظاماً وتطبيق الجزاءات والعقوبات المنصوص عليها، حيث تم الإغلاق احترازياً، فيما أكد على استمرار الحملات التفتيشية بشكل دوري، وفق خطط ميدانية تهدف إلى متابعة مدى تطبيق المنشآت للإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفايروس كورونا.