الرياض - محمد عبدالله - أوضحت منصة أبشر، 3 خطوات لإظهار إشعار التجديد لجواز السفر، وذلك عبر الخدمات الإلكترونية التي تتيحها المنصة للمستفيدين.

وقالت المنصة، إنَّ إظهار إشعار التجديد، يتطلب الدخول لحساب المستفيد بمنصة «أبشر أفراد»، واختيار أيقونات «خدماتي - الجوازات - تجديد جواز السفر - التالي - طباعة نموذج سابق».

جاء ذلك إيضاحا من المنصة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، لمستفيد تساءل عن إظهار إشعار تجديد جواز السفر. فيما أكدت المنصة إمكانية مباشرة الإجراءات عبر الرابط التالي:

https://www.absher.sa/portal/landing.html

وتقدم منصة «أبشر» كل الخدمات في وزارة الداخلية، للمواطنين والمقيمين، بشكل سريع ودون حاجة إلى الذهاب إلى مراكز الخدمات؛ وذلك بما يضمن اختصار أوقات المستفيدين وجهدهم وتقديم الخدمات وفق أرقى المعايير المطلوبة. ويستفيد من خدمات المنصة المواطنون والمقيمون المسجلون والمفعلون ببوابة أبشر ممن لديهم عمالة منزلية.