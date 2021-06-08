الصحة: إجراءات صارمة تنتظر مختبرًا تلاعَبَ بفحص كورونا بالرياض

الرياض - محمد عبدالله - أكد مدير عام الالتزام بوزارة الصحة، عبدالمحسن العتيبي، أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة بحق المختبر المخالف؛ من ضمنها غرامات مالية وسحب الترخيص، وذلك بعد إغلاق مختبر متخصص لإجراء فحوصات فيروس كورونا بالعاصمة الرياض، بسبب التلاعب في نتائج العينات.

وقال العتيبي في تصريحات للعربية: «سنتخذ إجراءات صارمة بحق المختبر المخالف من ضمنها غرامات مالية وسحب الترخيص، ولم يستفد أحد من النتائج الصادرة من المختبر المخالف لنتائج فحوصات كورونا».

وأضاف: «سيتم التحقيق بخصوص المختبر لاكتشاف إذا كانت الأخطاء من أفراد بأعينهم لتتم محاسبتهم، أم الأخطاء بسبب المؤسسة كلها؛ لأنه خطأ جسيم لن يمر دون محاسبة، والرقابة في الوزارة تتم بطريقة استباقية».

وواصل: «لدينا في المملكة أكثر من 246 مختبرًا خاصًا، والمعتمد منها يفوق الـ50 مختبرًا بعضها داخل المستشفيات وبعضها مختبرات مستقلة ونتفاعل مع البلاغات بزيارات يومية مجدولة بمعايير ونقاط مستهدفة للتأكد من عمل المختبرات بطريقة طبية».

وأتم: «بخصوص أسعار المختبرات وإجراء الفحوصات، فالسوق السعودي مفتوح وتنافسي ولكن هناك برامج ومراقبة على الأسعار من قبل جمعية حماية المستهلك، والفحص كان في يونيو الماضي يتجاوز 1000 ريال ولكن الآن الفحص لا يتعدى 300 ريال».

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