الوزير «الربيعة» يُعفي مسؤول شؤون الصحة ومدير مستشفى القريات

الرياض - محمد عبدالله - أصدر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة قرارا بإعفاء مدير الشؤون الصحية بمحافظة القريات، ومـدير مستشفى القـريات العـام من منصِبَيهما، بناء على تنسيق مستمر بين إمارة منطقة الجوف ووزارة الصحة واهتمام إمارة المنطقة بالخدمات الصحية وجهود اللجان التنسيقية بين الإمارة والوزارة وما خلصت إليه هذه اللجان من توصيات.

جاء ذلك بالتنسيق المباشر مع الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، وذلك نظرًا لما تمَّت ملاحظتـه من قصور في سير العمـل وضعف الأداء الإداري في محافظـة القـريـات، إضافةً إلى رصد العـديد من الشكاوى في تقـديم الخدمـات الصحية والعلاجية للمستفيدين.

وتم هذا التنسيق حرصًا من سمو أمير المنطقة على رفع مستوى الخدمات عامة والصحية خاصة في منطقة الجوف وتقديم ما يطمح له المواطنون.