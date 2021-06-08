الغبار يشل حركة الطيران بنجران

اجتاحت موجة غبار كثيفة ورياح نشطة أجواء منطقة «نجران»، وتسببت في انعدام الرؤية بشكل واسع بجميع أرجاء المنطقة، بينما حذر المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة وأتربة مثارة، ونشاط في الرياح السطحية، وتدن في مدى الرؤية، في حين سجلت المنطقة، أمس، ارتفاعا في درجة الحرارة، بلغ 40 درجة مئوية.

وأكد مصدر مطلع إلغاء 5 رحلات من وإلى مطار نجران بسبب موجة الغبار، حيث تم الاعتذار للمسافرين، وتوجيههم إلى مطار «أبها» كأقرب محطة، وهي عبارة عن 3 رحلات من وإلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ورحلتين إلى مطار الملك عبدالعزيز في جدة.

نشاط البوارح

توقع خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني أنه، بالتزامن مع نشاط البوارح، ستبدأ الرياح النشطة المثيرة للأتربة وتطاير الرمال، مما يتسبب في تدني الرؤية بالمناطق المكشوفة، لافتا إلى أن «البوارح» هي رياح تؤثر على أجزاء من منطقة الخليج العربي، وأحيانا تمتد لمنطقة الرياض، خاصة شرقها في فصل الصيف، وبالذات في يونيو ويوليو، وأواخر مايو من كل عام.

وأبان أن درجات الحرارة تنخفض من 3 إلى 5 درجات مئوية، ويكون ذلك واضحا في نهاية هذا الأسبوع، حيث تخف شدة الحر لتعود الحرارة لمعدلاتها الطبيعة السنوية في مثل هذا الوقت من السنة.

سماء غائمة

كشف المركز الوطني للأرصاد، أمس، عن سماء غائمة جزئيا، تتخللها سحب رعدية ممطرة، مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات «جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة»، وتمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة، وكذلك الأجزاء الغربية من منطقة الرياض. في حين تتأثر المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض، وأجزاء من منطقة المدينة المنورة برياح نشطة تتسبب في إثارة الأتربة والغبار، مما يحد من مدى الرؤية الأفقية.