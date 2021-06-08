القصيم : حريق جزئي بمركبة في محطة وقود

أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة القصيم العميد إبراهيم أبا الخيل، أن الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحريق جزئي لمركبة في إحدى محطات الوقود بمحافظة عنيزة، كان نتيجة إهمال قائد المركبة تعليمات السلامة، وذلك بقيامه بالتدخين أثناء تزويد مركبته بالوقود، ما نتج عنه نشوب حريق تمت السيطرة عليه دون وجود إصابات، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية. وشدد المتحدث الإعلامي على أهمية التقيد بأنظمة وإجراءات السلامة العامة داخل محطات الوقود.



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