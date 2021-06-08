تنوع نباتي بمشتل لجين

يعد مشتل لجين من أبرز المشاتل في منطقة عسير، لما يحتويه من تنوع نباتي واحتضان أنواع الأشجار المثمرة البلدية والمستوردة، وأيضاً أشجار الزينة المتنوعة بأحجام مختلفة، والزهور وبعض النباتات غير المتوفرة في المشاتل الأخرى.

إنتاج واستيراد

ويقع مشتل لجين في أبها على طريق الطائف، ويبعد عن وسط مدينة أبها 12كلم تقريبًا، ويوجد له فرع آخر على طريق الملك عبدالله مقابل جامعة الملك خالد.

ويقول أحمد عسيري صاحب المشتل «إن موقع مشتل لجين الحالي نستخدمه كمعرض فقط لبيع الأشجار، وتطورت الفكرة إلى الإنتاج ومن ثم استيراد الأشجار من دول أخرى، حتى أصبح من أكبر المشاتل المعروفة في المنطقة، وأضاف العسيري أن المشتل يمتاز بأصناف مختلفة من الأشجار، غير موجودة في أغلب المشاتل مثل الكشمش، والأسكدينيا، والتوت المتسلق، وأنواع أخرى من الأشجار غير المعروفة في المنطقة، ويوجد لدينا تشكيلات مختلفة مستوردة، مثل الشامي واليوناني والتركي والإيطالي، كما يضم المشتل أشجارا مختلفة ومتنوعة من المنطقة.

دخل إضافي

ويضيف أحمد عسيري بأن الفكرة الأولى، بدأت بإنشاء مشتل صغير، ليكون دخلا إضافيا، وكانت مدة إنشاء أول معرض 15 يوما للتأسيس المبدئي، ومن ثم استغرق التطوير 18 سنة من التوسع والتطوير والتجديد، ليصل إلى مستواه الحالي. وأكد العسيري أن مردود المشروع جيد، موجها النصح للشباب باستثمار وقتهم في البحث عن الدخل الحر، بالصبر والتأني في المردود المالي وعدم تشتت الأفكار.