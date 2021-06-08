440 أرضا لـ 17 أمانة

العاصمة المقدسة 18 259.179.9 02
المدينة المنورة 29 170.072.303
الرياض 35 4.294.81004
جدة 61 93.401.834 05
الشرقية 26 77.615.636 06
عسير 19 92.343 07 القصيم 90 6.018.903 08
جازان 20 964.610.709
الجوف 25 21.958.035.810
تبوك 3 9.657 11
حائل 14 150.514.78312
الحدود الشمالية 46 39.027.819 13
الباحة 5 107.701.1 14 نجران 20 512.655.4 15
الطائف 8 8.388 16
الأحساء16 132.157.417
حفر الباطن5 410.000
المجموع 440 قطعة
مجمل المساحة 395.498.585.6 م2
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