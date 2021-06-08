440 أرضا لـ 17 أمانة

خصصت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان 440 أرضًا للجهات حكومية خلال عام 2020 بإجمالي مساحة 395.4 مليون متر مربع وذلك لتمكين تلك الجهات من أداء مهامها ووصول المستفيدين من خدمات تلك القطاعات، وذلك عبر تخصيص الأراضي للجهات الحكومية والمؤسسات غير الربحية وتوزيعها على الجهات المستفيدة. العاصمة المقدسة 18 259.179.9 02 المدينة المنورة 29 170.072.303 الرياض 35 4.294.81004 جدة 61 93.401.834 05 الشرقية 26 77.615.636 06 عسير 19 92.343 07 القصيم 90 6.018.903 08 جازان 20 964.610.709 الجوف 25 21.958.035.810 تبوك 3 9.657 11 حائل 14 150.514.78312 الحدود الشمالية 46 39.027.819 13 الباحة 5 107.701.1 14 نجران 20 512.655.4 15 الطائف 8 8.388 16 الأحساء16 132.157.417 حفر الباطن5 410.000 المجموع 440 قطعة مجمل المساحة 395.498.585.6 م2



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