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440 أرضا لـ 17 أمانة

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خصصت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان 440 أرضًا للجهات حكومية خلال عام 2020 بإجمالي مساحة 395.4 مليون متر مربع وذلك لتمكين تلك الجهات من أداء مهامها ووصول المستفيدين من خدمات تلك القطاعات، وذلك عبر تخصيص الأراضي للجهات الحكومية والمؤسسات غير الربحية وتوزيعها على الجهات المستفيدة.

العاصمة المقدسة 18 259.179.9 02

المدينة المنورة 29 170.072.303

الرياض 35 4.294.81004

جدة 61 93.401.834 05

الشرقية 26 77.615.636 06

عسير 19 92.343 07 القصيم 90 6.018.903 08

جازان 20 964.610.709

الجوف 25 21.958.035.810

تبوك 3 9.657 11

حائل 14 150.514.78312

الحدود الشمالية 46 39.027.819 13

الباحة 5 107.701.1 14 نجران 20 512.655.4 15

الطائف 8 8.388 16

الأحساء16 132.157.417

حفر الباطن5 410.000

المجموع 440 قطعة

مجمل المساحة 395.498.585.6 م2


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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