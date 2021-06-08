تسريب الأسئلة يؤجل اختبارات التحصيلي

أجل المركز الوطني التابع لهيئة التقويم والتدريب «قياس» اختبار التحصيلي لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية الإثنين، وسط تذمر عدد من الطلاب الذين تفاجؤوا برسائل نصية يوم الاختبار تشعرهم بتأجيله حتى 9 ذي القعدة المقبل.

وفي حين لم يصدر عن «قياس» أي تعليق عن سبب التأجيل إلا أن بعض المصادر ذكرت أن تسريب بعض أسئلة الاختبار على أحد مواقع الدردشة الجماعية «القروبات» ربما دفع المركز لتأجيلها.

التقديم على الجامعات

وانتقد الطلاب هذا التأجيل الذي سيكون له تأثير سلبي على تقديمهم في الجامعات والكليات العسكرية، خاصة وأن القبول يبدأ في بعضها قبل موعد عقد الاختبارات المؤجلة، وبالتالي قد يفقد بعضهم فرصة التقديم خاصة لمن لم يختبر في الفترة الأولى من اختبارات التحصيلي وليس لديه سوى تلك الفرصة التي تأجلت.

تخوّف

وأبدى طلاب تذمرهم من التأجيل وقالوا إنه يفترض أن هناك خططا بديلة لدى المركز لتفادي أي مشكلة في الاختبارات، متسائلين: متى سنختبر وتظهر النتائج ونقدم على الجامعات؟ مشيرين إلى أن الموعد الجديد ربما لا يناسب كثيرا منهم، خاصة وأنهم اختاروا المواعيد السابقة بناء على مكان تواجدهم وحاليا مرتبطون بالإجازة والسفر مما يسبب لهم ولأسرهم معاناة جديدة.

«دوت الخليج» اتصلت بمركز خدمة مستفيدي قياس وذكر الموظف أن جميع اختبارات الإثنين تم تأجيلها في جميع مناطق المملكة إلى الموعد الجديد 9 ذي القعدة دون ذكر سبب محدد، وبسؤاله عن فرصة الطلاب بعد الاختبار ثم انتظار النتائج والتقديم على الجامعات، طلب الموظف من الطلاب والطالبات متابعة الموقع الرسمي لقياس، وفي حال تم نشر أي تعليمات أو آلية لربط تقديم الجامعات مع قياس سيكون هناك إشعار بهذه التعليمات التي تختص بهذا الجانب.